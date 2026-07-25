Эксперт объяснил отказ США от своих принципов в соглашении по атому с саудитами США меняют правила: эксперт пояснил, что стоит за договором по атому с Эр-Риядом

Москва25 июл Вести.Ключевое отличие текущего соглашения США с Саудовской Аравией о развитии мирного атома от аналогичных договоренностей с другими государствами состоит в фундаментальном пересмотре Вашингтоном устоявшихся подходов к международному сотрудничеству в ядерной сфере. Об этом сообщил ИС "Вести" директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков.

Сделка, заключенная 23 июля 2026 года между США и Саудовской Аравией по мирному атому стала прецедентом: Вашингтон демонстративно отошел от своих прежних стандартов, которые ранее были обязательными для стран-партнеров.

В свое время американцы пошли по такому пути: стали настаивать и достигли успеха, подписав всего одно соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами в 2009 году, где ОАЭ отказалась от своего права на обогащение урана. Все остальные страны на протяжение почти 20 лет упираются и говорят американцам: "Мы такие соглашения подписывать не будем" и Соединенные Штаты были вынуждены сдать назад и отказаться от тех подходов, которые они долгое время вырабатывали. Поэтому главное изменение в этом документе заключается в том, что США отказываются от своих же подходов заявил Хлопков

Он пояснил, что важная деталь соглашения между США и Саудовской Аравией касается ядерной энергетики. Стороны договорились, что после серии исследований Эр-Рияд сможет сам обогащать уран для своих АЭС. Для этого с участием американцев в стране будут построены собственные объекты, чтобы больше не зависеть от поставок готового топлива из других государств. По мнению эксперта, подобная позиция США продиктована не альтруизмом, а стратегической заинтересованностью в развитии партнерских отношений с Саудовской Аравией.

На мой взгляд, это связано, первое: США хотят все-таки выйти на саудовский рынок. Второе: им нужны саудовские деньги для развития атомной промышленности. Американцы не строили в мире долгие десятилетия. И третье: безусловно, они хотят укрепить альянс с Эр-Риядом в условиях, когда продолжается достаточно тяжелая война на Ближнем Востоке пояснил Хлопков

Ранее сообщалось, что 23 июля министр энергетики США Крис Райт и его коллега из Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман ас-Сауд заключили договор о сотрудничестве в сфере мирного использования атомной энергии. Они подписали соглашение широко известное как "Соглашение по статье 123", а также сопутствующее двустороннее соглашение о гарантиях.