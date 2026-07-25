Москва25 июл Вести.Склонность президента США Дональда Трампа к пересмотру достигнутых договоренностей в одностороннем порядке после их фиксации является его узнаваемой переговорной чертой. Об этом заявил главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов, сообщает ИС "Вести".

По его мнению, специфика личности лидера США заключается в неспособности довольствоваться достигнутым: он всегда стремится извлечь из сделки сверхприбыль. Яркой иллюстрацией этого подхода стало недавнее "Соглашение по статье 123" с Саудовской Аравией. Несмотря на то, что стороны официально закрепили условия 30-летнего сотрудничества в ядерной сфере, президент США Дональд Трамп вскоре выдвинул в соцсетях новые требования Эр-Рияду, не предусмотренные текстом документа.

Дональд Трамп не был бы самим собой, если бы не попытался вдогонку [после подписания договора] надуть партнера. Уже после соглашения он вдруг написал пост, что в силу оно вступит только в случае признания Саудовской Аравией Израиля. В Эр-Рияде хладнокровно ответили, что они руководствуются документами, а не соцсетями рассказал Лукьянов

Ранее сообщалось, что 23 июля министр энергетики США Крис Райт и его коллега из Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман ас-Сауд заключили договор о сотрудничестве в сфере мирного использования атомной энергии. Они подписали соглашение широко известное как "Соглашение по статье 123", а также сопутствующее двустороннее соглашение о гарантиях.