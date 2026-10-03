Москва3 окт Вести.Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в День германского единства предупредил об опасности усиления в стране экстремистских сил и повторения сценария Веймарской республики.

Веймарская республика - это условное название периода в истории Германии с 1918 по 1933 год, который характеризовался политической и экономической нестабильностью и закончился приходом к власти нацистов.

По случаю 36-й годовщины объединения Германии Штайнмайер заявил, что дискредитация демократических процессов и радикализация общественности для немцев должна быть предостережением.

Станет ли Берлинская республика более похожей на Веймарскую - этот вопрос пока остается открытым считает Штайнмайер

Он призвал не втягиваться в политическую истерию, в разгул оскорбления бургомистров и депутатов, в необузданную жажду разрушения и обратил внимание на то, что широкие слои общества сегодня выражают недоверие политическому порядку, сообщает ТАСС.