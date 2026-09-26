Москва26 сен Вести.Экс-президент ФРГ Кристиан Вульф (2010-2012 гг.) за неделю до Дня германского единства в Бремене подтвердил одно из своих наиболее неоднозначных заявлений: он назвал ислам неотъемлемой частью Германии.

Находясь на посту президента, он 16 лет назад сказал, что "ислам к настоящему времени стал частью Германии". В беседе с радиостанцией Domradio Вульф заявил, что сейчас снова полностью повторил бы те утверждения.

Вульф указал на присутствие в стране мечетей, имамов и уроков религии для более чем шести миллионов исповедующих ислам жителей ФРГ. Он отметил, что многие из них стали немецкими гражданами, и призвал позаботиться о том, чтобы интеграция мусульман в местную среду соответствовала Основному закону и вела "к совместному сосуществованию, а не к противостоянию".

Сегодня я сказал бы точно так же заявил Вульф

Впервые Вульф произнес фразу "Ислам является частью Германии" 3 октября 2010 года в ходе официальной речи в Бремене, посвященной 20-летию объединения страны. Его слова вызвали острую многолетнюю дискуссию в немецком обществе и политических кругах.

Представители консервативного крыла партии ХДС, к которой принадлежит сам Вульф, тогда подвергли президента критике, заявив, что культурный фундамент Германии остается исключительно христианско-иудейским. Однако, последующие лидеры страны, включая экс-канцлера Ангелу Меркель, позже публично соглашались с этим тезисом, признавая интеграцию миллионов мусульман важным фактором современной немецкой реальности.

Ранее газета Bild со ссылкой на официальные данные Бундестага сообщила, что немецкие спецслужбы насчитали в Германии около 450 радикальных исламистов, способных пойти на совершение крупных терактов.