Бывший президент Германии раскритиковал власти ФРГ за "управление по инерции"

"Управление по инерции": экс-президент Германии раскритиковал немецкие власти Бывший президент Германии раскритиковал власти ФРГ за "управление по инерции"

Москва27 июн Вести.В последние годы немецкие власти привыкли к выжидательной модели управления, подрывающей доверие граждан к демократии. Об этом в интервью газете Welt am Sonntag заявил бывший президент Германии Йоахим Гаук.

Нежелание выделяться готовностью рисковать, по словам Гаука, привело к тому, что многие представители власти "привыкли к манере выжидать и заниматься администрированием".

Такое административное управление, которое ведется по инерции, разрушает доверие, оно не создает позитивного образа будущего. Этот ущерб затрагивает самую сердцевину демократии сказал он

Экс-президент ФРГ также призвал власти не откладывать проведение реформ и объяснять гражданам необходимость связанных с ними "неприятных мер". По его словам, "страна остро нуждается в решительности".

Он также заявил, что крах экономики поставит крест на социальном государстве в том формате, который существует сейчас.

Без эффективно работающей экономики ничего не получится пояснил экс-президент

Ранее сообщалось, что в Германии наблюдается существенное разделение общества, линии которого во многом совпадают с бывшей границей между ГДР и ФРГ.