Канцлер Германии намерен добиваться ускоренного приема Украины в ЕС Фридрих Мерц заявил, что хочет ускорить прием Украины в Евросоюз

Москва4 окт Вести.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о намерении добиваться ускоренного приема Украины в Европейский союз, а также предложил вновь обсудить тему предоставления ей ассоциированного членства.

Сегодня мы также обсудили европейские перспективы Украины. Чуть позже мы подробнее поговорим о моем предложении об ассоциированном членстве Украины. Мы хотим ускорить вступление Украины в Европейский союз. Мы стремимся придать этому процессу темп и работаем над этим в Брюсселе сказал Мерц на пресс-конференции с Зеленским в Киеве, трансляцию вел телеканал Phoenix

Канцлер добавил, что хочет провести встречу "коалиции желающих" вместе с Британией и Францией этой зимой в Берлине.

В воскресенье канцлер Германии прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он пообещал Зеленскому выделить миллиард евро на военную поддержку и 350 миллионов на энергетику. Немецкие власти намерены передать Украине тысячи дронов-перехватчиков и финализировать договоренность о производстве дальнобойного оружия.