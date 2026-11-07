Москва7 нояВести.Возглавляемый канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем Христианско-демократический союз (ХДС) больше заботится об Украине, чем о Германии. Об этом заявил замруководителя парламентской фракции "Альтернативы для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер.
Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский после встречи с канцлером Фридрихом Мерцем заявил, что Германия планирует выделить Украине помощь в размере 1,3 млрд евро.
Что насчет страданий немцев? ХДС безразлично, что многие немцы из-за страха перед высокими расходами уже почти не осмеливаются включать отопление? ХДС следует баллотироваться на выборах на Украиненаписал Фронмайер в соцсети Х
Ранее Мерц заявил, что не унывает из-за низких рейтингов ХДС/ХСС.