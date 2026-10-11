Европе придется расплачиваться за поддержку Зеленского, заявили в Германии Депутат Бундестага Дагделен: Европа заплатит за поддержку киевского режима

Москва11 окт Вести.Европейцам придется расплачиваться за поддержку режима Владимира Зеленского, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз за социальную справедливость и разумную экономику" (BSW) Севим Дагделен.

Она отметила, что президент США Дональд Трамп хочет убрать Зеленского с поста лидера.

Это показывает две вещи: еще вчера [ты] вассал США, а сегодня уже брошен под автобус - такова политика американских интересов. Пока европейцы, и особенно Мерц, продолжают поддерживать коррумпированный, недемократический режим и тешат себя иллюзиями, занавес давно падает. Тот, кто игнорирует реальность, в конце концов сам за это заплатит написала Дагделен в соцсети X

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что заявления Дональда Трампа о том, что Украине нужен новый лидер вместо Зеленского, не заставят европейцев отказаться от поддержки киевского режима. Медведев отметил, что Зеленский пока вполне устраивает политиков Европы.