Москва11 октВести.Заявления президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском следует рассматривать как первую "публичную казнь" главы киевского режима, которую устроил Вашингтон. Такое мнение высказал аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович на своей странице в соцсети Х.
Ранее Трамп уличил Зеленского в желании создавать проблемы всему миру и в явном саботировании урегулирования конфликта. Американский лидер раскритиковал главу киевского режима за продолжение ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и отметил, что Украина нуждается в новом лидере.
Никто не предполагал, что первой публичной казнью будет казнь Зеленскогонаписал в соцсети Х венгерский политолог
Американский предприниматель Илон Маск также высказал мнение, что глава киевского режима зашел слишком далеко.