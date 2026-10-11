"Никто не предполагал": Европу удивили слова Трампа о Зеленском как о проблеме Аналитик Кошкович: Трамп первым устроил Зеленскому публичную казнь

Москва11 окт Вести.Заявления президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском следует рассматривать как первую "публичную казнь" главы киевского режима, которую устроил Вашингтон. Такое мнение высказал аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович на своей странице в соцсети Х.

Ранее Трамп уличил Зеленского в желании создавать проблемы всему миру и в явном саботировании урегулирования конфликта. Американский лидер раскритиковал главу киевского режима за продолжение ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и отметил, что Украина нуждается в новом лидере.

Никто не предполагал, что первой публичной казнью будет казнь Зеленского написал в соцсети Х венгерский политолог

Американский предприниматель Илон Маск также высказал мнение, что глава киевского режима зашел слишком далеко.