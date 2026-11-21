Москва21 нояВести.Чрезвычайно сложные погодные условия не позволили пилоту ВВС Швеции сбить крылатую ракету, которая залетела в воздушное пространство Польши. Об этом сообщил командующий оперативными силами польской армии Иренеуш Новак. Его слова приводит издание Rzeczpospolita.
Речь идет об инциденте 20 ноября, когда в воздушном пространстве страны были обнаружены две неопознанные крылатые ракеты и беспилотник. Военные следили за ними, пока объекты не самоликвидировались.
Новак похвалил пилота истребителя Gripen ВВС Швеции, который участвует в совместной миссии по обеспечению противовоздушной обороны Польши. Командующий уточнил, что летчик не смог точно идентифицировать цель ни визуально, ни при помощи приборов, поэтому самостоятельно принял решение не открывать огонь в соответствии с протоколом.
Сообщения о том, что на территории Польши упали беспилотник и две крылатые ракеты появились 20 ноября. Варшава обвинила Россию в нарушении воздушного пространства страны. Однако ВС Польши не предоставили никаких доказательств причастности Москвы к случившемуся.