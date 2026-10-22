Польша создала армейское подразделение у границы с Калининградской областью Польша сформировала у границы с Калининградской областью армейское подразделение

Москва22 окт Вести.Власти Польши создали в Варминьско-Мазурском воеводстве, граничащем с Калининградской областью, новую артиллерийскую бригаду, сообщило издание Polska Zbrojna.

В Вельбарке размещается командование 2-й артиллерийской бригады легионов. Сегодня состоялась торжественная церемония открытия подразделения, входящего в состав 1-й пехотной дивизии легионов. Бригада оснащена, в частности, ракетными системами залпового огня Homar-K, а вскоре получит также самоходные гаубицы K9 говорится в публикации

Ранее военный эксперт Андрей Колесник заявил, что Россия внимательно следит за перемещением польских танков к границе с Россией и отметил, что действия Варшавы могут быть провокацией. По его мнению, Польша приняла решение о передислокации войск не единолично, а с участием НАТО.