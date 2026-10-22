В России заподозрили Польшу в подготовке военной провокации Колесник: Польша может готовить провокацию у границ Калининградской области

Москва22 окт Вести.Россия внимательно следит за переброской Польшей танков "Черная пантера" к границе с Калининградской областью. Об этом "Газете.ru" заявил военный эксперт Андрей Колесник.

Он добавил, что у российской стороны есть все возможности, чтобы пресечь любые провокации.

Это вполне может быть провокация. Мы внимательно следим за этими перемещениями к Калининградской области заявил Колесник

По его мнению, Польша единолично не могла принять решение о передислокации танков к российской границе. Колесник уверен, что в этом деле не обошлось без участия НАТО.

Ранее сообщалось, что новая партия южнокорейских танков К2 "Черная пантера" поступила на вооружение польской 16-й механизированной дивизии, размещенной в районе города Бранево недалеко от границы с Калининградской областью.