Польша перебросила танки к границе с Калининградской областью Польша перебросила к границе с Калининградской областью танки "Черная пантера"

Москва21 окт Вести.Новая партия южнокорейских танков К2 "Черная пантера" поступила на вооружение польской 16-й механизированной дивизии, которая размещена в районе города Бранево недалеко от границы с Калининградской областью. Об этом сообщает Агентство по делам вооружений Польши.

Очередные танки К2GF "Черная пантера" поставлены солдатам 16-й механизированной дивизии. Кроме танков, новая поставка включает в себя набор инструментов, запасных частей и боеприпасов говорится в сообщении

К2 "Черная пантера" – боевые танки компании Hyundai Rotem. В 2025 году стало известно, что между производителем и правительством Польши была заключена сделка по продаже 180 единиц К2. В иностранных СМИ утверждалось, что закупки понадобились Варшаве для постепенного вывода из эксплуатации танков Т-72 и PT-91, находящихся на вооружении ВСУ и применяемых в столкновениях с ВС РФ.