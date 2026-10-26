Варшава предложит Ханою новую и бывшую в употреблении военную технику Польша предложит Вьетнаму списываемое вооружение и военную технику

Москва26 окт Вести.Польша рассматривает возможность продажи Вьетнаму вооружения и военной техники, которые выводятся из эксплуатации в польской армии. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, Варшава заинтересована в заключении экспортных контрактов через государственный оборонный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa. Речь может идти как о новой, так и о бывшей в употреблении технике, соответствующей потребностям Вьетнама.

Конкретный перечень возможных поставок польская сторона рассчитывает определить по итогам переговоров делегации во главе с премьер-министром Дональдом Туском и заседания профильного комитета по безопасности.