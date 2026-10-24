Польша панирует расширить ядерное сотрудничество с Францией и США

Польша намерена принять активное участие в ядерном расширении НАТО Польша панирует расширить ядерное сотрудничество с Францией и США

Москва24 окт Вести.Польша стремится присоединиться к американской программе ядерного сдерживания и параллельно развивать сотрудничество в этой сфере с Францией. Об этом заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш в интервью порталу WNP.pl.

Он отметил, что польские силы намерены постоянно расширять арсенал ядерного сдерживания.

Участие в американском ядерном обмене не исключает развития европейских отношений с Францией добавил министр

При этом он не назвал конкретных решений, сославшись на то, что это зависит от заключаемых с союзниками договоров.

Ранее сообщалось, что власти Польши создали в Варминьско-Мазурском воеводстве, граничащем с Калининградской областью, новую артиллерийскую бригаду.