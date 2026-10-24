Москва24 октВести.Польша стремится присоединиться к американской программе ядерного сдерживания и параллельно развивать сотрудничество в этой сфере с Францией. Об этом заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш в интервью порталу WNP.pl.
Он отметил, что польские силы намерены постоянно расширять арсенал ядерного сдерживания.
Участие в американском ядерном обмене не исключает развития европейских отношений с Франциейдобавил министр
При этом он не назвал конкретных решений, сославшись на то, что это зависит от заключаемых с союзниками договоров.
Ранее сообщалось, что власти Польши создали в Варминьско-Мазурском воеводстве, граничащем с Калининградской областью, новую артиллерийскую бригаду.