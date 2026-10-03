В Польше южнокорейские истребители FA-50GF заступили на боевое дежурство Истребители FA-50GF начали патрулировать восточную границу Польши с 1 октября

Москва3 окт Вести.Южнокорейские легкие истребители FA-50GF с 1 октября официально заступили на боевое дежурство по охране восточных рубежей Польши. Об этом в соцсети X сообщил вице-премьер и министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

Глава польского оборонного ведомства отметил, что ранее поставленные без вооружения машины удалось полностью оснастить боекомплектом, благодаря чему истребители задействуют в системе противовоздушной обороны.

Как пишет издание Polska Zbrojna, в настоящее время на 23-й базе тактической авиации в Миньске-Мазовецком дислоцировано 12 самолетов этого типа из 48 заказанных у Южной Кореи по контракту 2022 года. По словам польского командования, их основной задачей станет нейтрализация потенциальных воздушных угроз.