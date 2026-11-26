Москва26 ноя Вести.Угроза со стороны стран Прибалтики Калининграду может быть высокой вероятности. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил руководитель Центра анализа передовых технологий МГТУ им. Н.Э. Баумана Александр Степанов.

Эксперт считает, что Прибалтика рассматривается в качестве плацдарма для дальнейшей эскалации отношений между Европой и Россией. Блок НАТО готовит этот регион к полномасштабному конфликту.

Эту угрозу можно рассматривать в качестве высокой вероятности с точки зрения эскалации и развития этой эскалации по неконтролируемому сюжету и сценарию. Потому что действительно разворачиваются очень серьезные ударные возможности. И я не зря отметил противокорабельное дальнобойное вооружение, которое покрывает практически всю Балтийскую акваторию. Это серьезная угроза и для нашего надводного флота, и для наших военных объектов на территории Калининградской области. А самое главное, противник не скрывает своих замыслов в случае эскалации отметил Степанов

По его мнению, Россия должна действовать на опережение и формировать условия для ликвидации военно-промышленного потенциала противника, который разворачивается в приграничье.

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что в блокаде может оказаться не Калининград, а страны Прибалтики. Он считает, что те, кто угрожает снабжению Калининграда, "играют с огнем".