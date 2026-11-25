Джабаров: в блокаде может оказаться не Калининград, а страны Прибалтики Джабаров об угрозах блокадой Калининграда: пусть не доводят до греха

Москва25 ноя Вести.Те, кто угрожает снабжению Калининградской области РФ, "играют с огнем". Об этом заявил ИС "Вести" председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Владимир Джабаров.

Сенатор напомнил, что ответом на угрозы может быть создание сухопутного коридора.

Когда такие угрозы возникают, бывают ситуации, когда пробивается коридор. Есть такой известный коридор - Сувалкский, надо будет - другой коридор. Потом в блокаде можем оказаться не мы, а те же страны Прибалтики - и Латвия, и Литва, и Эстония. Точно в такой же блокаде, и я посмотрю, как они будут из нее выбираться. Пусть не доводят до греха, терпению России все-таки может прийти конец, потому что они играют с огнем сказал Джабаров

Также сенатор высказал мнение, что Россия будет отвечать на визовые ограничения со стороны Европейского союза.