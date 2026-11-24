В Госдуме предложили взять Сувалкский коридор под контроль из-за угроз блокады Депутат Журавлев призвал выставить посты в Сувалкском коридоре для транзита

Москва24 ноя Вести.Член комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев выступил за установление контроля над Сувалкским коридором для обеспечения бесперебойного сообщения с Калининградской областью. Свое мнение он высказал в беседе с NEWS.ru.

Парламентарий выразил обеспокоенность тем, что страны Балтии могут попытаться организовать блокаду российского эксклава. Он обратил внимание на то, что вслед за решением Эстонии закрыть погранпереходы аналогичные намерения стали озвучивать в Литве, через которую в данный момент осуществляется основной транзит грузов.

Нужно ... взять под контроль Сувалкский коридор подчеркнул Журавлев

Депутат предложил ограничиться выставлением вооруженных постов по обе стороны коридора.

Он добавил, что такая мера позволила бы гарантировать беспрепятственный проезд российского автомобильного транспорта в Калининградскую область в ответ на недружественные действия соседних государств.

Ранее военкор KP.RU Александр Коц заявил, что НАТО репетирует блокаду Калининграда.