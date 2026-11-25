Джабаров предупредил о тяжелых последствиях в случае разлива нефти в Балтике Джабаров: в случае разлива нефти по Балтике из-за атак последствия будут тяжелые

Москва25 ноя Вести.В случае разлива нефти в Балтийском море из-за атак по российским судам могут быть тяжелые последствия для государств, пользующихся этой акваторией. Такое мнение выразил в интервью ИС "Вести" председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Владимир Джабаров.

По его словам, Балтийское море – своеобразное, у него маленький фарватер - безопасный для судоходства проход по водному пространству с достаточной глубиной и без препятствий.

[Ответственность будет нести] прежде всего тот, кто развязал этот конфликт, кто развязал эту конфронтацию в Балтийском море. Ведь Балтийское море своеобразное, это не океан, где идет обновление воды и так далее. Здесь все очень близко, рядом… Очень маленький фарватер. Заражение, которое может наступить этих вод в случае разлива нефтепродуктов, может быть очень тяжелым для всех стран, которые пользуются этой акваторией заявил Джабаров

Сухогруз Sparta II, следовавший из Санкт-Петербурга в Калининград, был атакован беспилотными летательными аппаратами 21 ноября в трех морских милях от границы РФ. Судно впоследствии удалось успешно отбуксировать в порт Санкт-Петербурга.