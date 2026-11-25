Эстония предупредила Киев о последствиях атак на российские танкеры Премьер Эстонии предупредил Украину об угрозе последствий атак на танкеры РФ

Москва25 ноя Вести.Премьер-министр Эстонии Кристен Михал предупредил Украину об угрозе загрязнения Балтийского моря из-за атак на российские танкеры. Об этом сообщает эстонская общественная телерадиокомпания ERR.

По словам Михала, Таллин уже уведомил Киев о рисках для окружающей среды, связанных с ударами по российским судам, которые относят к так называемому теневому флоту.

Мы сказали нашим союзникам, а также Украине, что не предоставляем для использования свое воздушное пространство, море или сушу. Украине также был передан сигнал о риске загрязнения окружающей среды заявил эстонский премьер

Он добавил, что предупреждение могло быть передано украинской стороне на уровне ниже глав государств, однако Таллин намерен повторить его.

Михал сделал это заявление, отвечая на вопрос о том, обращалась ли Эстония к Киеву с просьбой прекратить атаки на российские суда и нефтяные танкеры в Финском заливе.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Владимир Джабаров заявил, что в случае разлива нефти в Балтийском море из-за атак по российским судам могут быть тяжелые последствия для государств, пользующихся этой акваторией.

21 ноября в трех морских милях от границы РФ беспилотными летательными аппаратами был атакован сухогруз Sparta II, следовавший из Санкт-Петербурга в Калининград. Судно впоследствии удалось успешно отбуксировать в порт Петербурга.