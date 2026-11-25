Москва25 нояВести.Эстония не даст Украине использовать воздушное пространство, территориальные воды и сушу прибалтийской страны для ударов по российским объектам. Такое заявление сделал премьер-министр Эстонии Кристен Михал, его слова приводит телерадиовещатель ERR.
В материале сказано, что Эстония также намерена предупредить Украину об угрозе разлива нефти в Балтийском море в случае атак на танкеры.
По заявлению Михала, эстонские власти уже донесли свою позицию до Украины и других союзников.
По его словам, предупреждение об угрозе загрязнения Балтики Киев, вероятно, уже получил на рабочем уровне. Таллин намерен повторить его. В интервью речь шла об использовании территории Эстонии для военных операцийговорится в материале ERR
21 ноября в нейтральных водах Финского залива был атакован беспилотниками ВСУ российский сухогруз "Спарта II", который следовал в Калининград.