Эстония не даст использовать свое небо и сушу Украине для ударов по объектам РФ

Эстония не даст использовать свою территорию Украине для ударов по объектам РФ Эстония не даст использовать свое небо и сушу Украине для ударов по объектам РФ

Москва25 ноя Вести.Эстония не даст Украине использовать воздушное пространство, территориальные воды и сушу прибалтийской страны для ударов по российским объектам. Такое заявление сделал премьер-министр Эстонии Кристен Михал, его слова приводит телерадиовещатель ERR.

В материале сказано, что Эстония также намерена предупредить Украину об угрозе разлива нефти в Балтийском море в случае атак на танкеры.

По заявлению Михала, эстонские власти уже донесли свою позицию до Украины и других союзников.

По его словам, предупреждение об угрозе загрязнения Балтики Киев, вероятно, уже получил на рабочем уровне. Таллин намерен повторить его. В интервью речь шла об использовании территории Эстонии для военных операций говорится в материале ERR

21 ноября в нейтральных водах Финского залива был атакован беспилотниками ВСУ российский сухогруз "Спарта II", который следовал в Калининград.