МИД РФ: Эстония тайно пропускает украинские дроны для атак на Россию

МИД РФ: Эстония негласно пропускает дроны ВСУ для ударов по России МИД РФ: Эстония тайно пропускает украинские дроны для атак на Россию

Москва23 ноя Вести.Эстония негласно разрешает Украине запускать беспилотники в свое воздушное пространство для ударов по северо-западным регионам России, заявили в МИД РФ по итогам встречи с временным поверенным в делах прибалтийской республики Мареком Юхтеги.

Москва неоднократно фиксировала подобные полеты, имеется соответствующие доказательства.

Эстония продолжает активную поддержку киевского режима, негласно предоставляет свое воздушное пространство для пролетов украинских дронов с целью осуществления атак на северо-запад России говорится в заявлении МИД РФ

Эстонского дипломата предупредили, что такие действия создают угрозу прямого военного столкновения с Россией.

Как заявил еще в апреле этого года помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, Прибалтика является соучастницей ударов киевского режима, поскольку маршрут пролета требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил.