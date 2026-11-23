Премьер Эстонии обратился к ветеранам СВО с рекомендацией "сидеть дома"

Премьер Эстонии: ветеранам СВО лучше оставаться дома Премьер Эстонии обратился к ветеранам СВО с рекомендацией "сидеть дома"

Москва23 ноя Вести.Премьер-министр Эстонии Кристен Михал выступил с резким обращением к российским военнослужащим — участникам специальной военной операции (СВО) на Украине, призвав их "сидеть дома".

Соответствующий пост он опубликовал на странице в соцсети X.

Важный вопрос, которым мы сейчас занимаемся. Сидите дома (обращаясь к ветеранам СВО – прим. ред.). Ожидайте суда заявил Михал

Таким образом глава эстонского правительства отреагировал на планы запретить ветеранам СВО въезд в страны Евросоюза в рамках нового пакета санкций.

К посту Михал приложил фото уполномоченной по правам человека в России Яны Лантратовой с российскими военнослужащими.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что решения ЕС о 22-м пакете санкций призваны "послать четкий сигнал" России. По утверждению политика, ограничения не наносят удара по российской экономике, но "подрывают ее основы".

В рамках очередного пакета рестрикций ожидается, в частности, введение визовых ограничений в отношении российских военнослужащих, участвовавших в конфликте на Украине.