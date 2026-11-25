"Зеленский не понимает, что он натворил": Джабаров – об ударе по "Спарте II" Джабаров об ударе по "Спарте II": Зеленский не понимает до конца, что натворил

Москва25 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский не до конца понимает, что он натворил, ударив по сухогрузу "Спарта II". Об этом заявил в интервью ИС "Вести" председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Владимир Джабаров.

21 ноября российский сухогруз "Спарта II", следовавший из Санкт-Петербурга в Калининград, подвергся атаке двух беспилотников в Финском заливе. Нападение произошло в международных водах, в трех морских милях от границы России. В интервью Bloomberg Зеленский взял на себя ответственность за этот удар.

Я думаю, что Зеленский до конца не понимает, что он натворил. Он, видимо, забыл выступление российского президента [Владимира Путина] во Владивостоке, когда он говорил, что будем наносить аналогичные удары по судам враждебных государств в любой акватории Мирового океана. Поэтому мы знаем, что были нанесены удары и в районе у берегов Ливии. Чему, кстати, возмутилась Италия, у которой есть свои экономические интересы в Ливии, они там выкачивают огромное количество нефти. Есть случай, удара… по сухогрузу в Балтийском море. Дело в том, что Балтийское море чем опасно? Слишком все близко, мелко, фарватер там очень небольшой. И если будет на то воля нашего руководства, мы просто закроем все судоходство. Я думаю, что для многих европейских стран это станет просто трагедией отметил Джабаров

Сенатор отметил, что на страже интересов России у Прибалтики – Балтийский и Северный флот.

А Зеленский ничем не рискует, потому что он там пошумел-пошумел и спрятался где-то у себя под Львовом. Он будет сидеть выжидать, чем кончится дальше. Я думаю, что пусть не доводят до греха. У нас на страже наших интересов стоит и Балтийский флот, а самое главное, чуть севернее, Северный флот — самый мощный флот Российской Федерации, который готов нанести любой удар при необходимости для защиты национальных интересов нашей страны. добавил Джабаров

Ранее эксперт Игорь Никулин отметил, что признание главы киевского режима Владимира Зеленского в атаке на российское судно в Финском заливе продиктовано попыткой заработать политические очки.