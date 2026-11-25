Джабаров о визовых ограничениях со стороны ЕС: надо отвечать ударом на удар Джабаров считает, что РФ будет отвечать на визовые ограничения со стороны ЕС

Москва25 ноя Вести.Россия будет отвечать на визовые ограничения со стороны Европейского союза (ЕС). Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Владимир Джабаров в интервью ИС "Вести".

Вы знаете, я думаю, что Москва будет отвечать и в том числе в визовых вопросах. Но мы же подходим немножко по-другому принципу, да? Если, допустим, люди едут, чтобы навестить своих родных, близких, не будем же мы препятствовать иностранцам, чтобы въезжать в нашу страну сказал он

По его мнению, однако нужно "отвечать ударом на удар".

Но, конечно, надо отвечать на удар ударом однозначно в любой сфере, в том числе в визовой. И я думаю, что пострадаем не только мы, пострадают они, потому что очень много иностранцев и работают, продолжают работать в нашей стране и хорошо зарабатывают хорошие деньги сказал Джабаров

Он полагает, что в дальнейшем все "встанет на свои места".

Но вот пока не закончится вот этот психоз, который развязала глобальная элита на Западе, вот это будет какое-то время еще продолжаться. А потом, я думаю, постепенно все встанет на свои места считает Джабаров

Ранее Еврокомиссия выступила с инициативой ужесточить правила выдачи туристических виз гражданам России.