Москва25 нояВести.Россия будет отвечать на визовые ограничения со стороны Европейского союза (ЕС). Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Владимир Джабаров в интервью ИС "Вести".
Вы знаете, я думаю, что Москва будет отвечать и в том числе в визовых вопросах. Но мы же подходим немножко по-другому принципу, да? Если, допустим, люди едут, чтобы навестить своих родных, близких, не будем же мы препятствовать иностранцам, чтобы въезжать в нашу странусказал он
По его мнению, однако нужно "отвечать ударом на удар".
Но, конечно, надо отвечать на удар ударом однозначно в любой сфере, в том числе в визовой. И я думаю, что пострадаем не только мы, пострадают они, потому что очень много иностранцев и работают, продолжают работать в нашей стране и хорошо зарабатывают хорошие деньгисказал Джабаров
Он полагает, что в дальнейшем все "встанет на свои места".
Но вот пока не закончится вот этот психоз, который развязала глобальная элита на Западе, вот это будет какое-то время еще продолжаться. А потом, я думаю, постепенно все встанет на свои местасчитает Джабаров
Ранее Еврокомиссия выступила с инициативой ужесточить правила выдачи туристических виз гражданам России.