Москва25 нояВести.Требования Европы предоставить выписки из военных билетов для оформления визы, чтобы узнать, участвовал ли гражданин в спецоперации, - вмешательство во внутренние дела России. Такое мнение выразил в интервью ИС "Вести" председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Владимир Джабаров.
Накануне Еврокомиссия обнародовала свое видение 22-го пакета санкций против России. В планах – запретить выдачу виз участникам боевых действий.
Я думаю, что когда дело доходит уже до визовых вопросов, когда не хотят давать визы нашим гражданам, которые выезжают в Европу, когда требуют предоставить выписки из военных билетов: участвовал ли наш гражданин в специальной военной операции или нет? Вы знаете, это еще вмешательство во внутренние дела Российской Федерации, причем откровенноезаявил Джабаров
Ранее СМИ сообщили, что руководители семи государств-членов Евросоюза предложили Еврокомиссии полностью запретить выдачу виз спортсменам из России и Белоруссии.