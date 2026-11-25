Джабаров: требование о военбилетах для визы - вмешательство во внутренние дела

Джабаров: требование предоставить военбилет для визы – вмешательство в дела РФ Джабаров: требование о военбилетах для визы - вмешательство во внутренние дела

Москва25 ноя Вести.Требования Европы предоставить выписки из военных билетов для оформления визы, чтобы узнать, участвовал ли гражданин в спецоперации, - вмешательство во внутренние дела России. Такое мнение выразил в интервью ИС "Вести" председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Владимир Джабаров.

Накануне Еврокомиссия обнародовала свое видение 22-го пакета санкций против России. В планах – запретить выдачу виз участникам боевых действий.

Я думаю, что когда дело доходит уже до визовых вопросов, когда не хотят давать визы нашим гражданам, которые выезжают в Европу, когда требуют предоставить выписки из военных билетов: участвовал ли наш гражданин в специальной военной операции или нет? Вы знаете, это еще вмешательство во внутренние дела Российской Федерации, причем откровенное заявил Джабаров

Ранее СМИ сообщили, что руководители семи государств-членов Евросоюза предложили Еврокомиссии полностью запретить выдачу виз спортсменам из России и Белоруссии.