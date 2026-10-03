Москва3 октВести.Попытки вмешательства во внутренние дела России будут учитывать при корректировке законодательства. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Владимир Джабаров.
Мы будем фиксировать и учитывать все ... деструктивные действия, в том числе в ходе дальнейшей корректировки законодательства. Ответ России на любые попытки вмешательства будет системным и своевременнымнаписал Джабаров на своей странице на платформе MAX
Сенатор отметил, что в Единый день голосования комиссия изучала попытки сорвать выборы и дискредитировать их итоги, однако, по его словам, организаторам провокаций не удалось добиться результата.
Он добавил, что в Европарламенте продолжают призывать к финансированию антироссийской деятельности, а глава евродипломатии Кая Каллас подтверждает курс на поддержку так называемых продемократических сил.
Ранее в Госдуме отмечали, что Россия отстояла свое право на выборы, несмотря на провокации.