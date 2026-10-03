Джабаров: попытки вмешательства в дела России учтут при изменении законов

Джабаров: вмешательство извне учтут при корректировке законов РФ Джабаров: попытки вмешательства в дела России учтут при изменении законов

Москва3 окт Вести.Попытки вмешательства во внутренние дела России будут учитывать при корректировке законодательства. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Владимир Джабаров.

Мы будем фиксировать и учитывать все ... деструктивные действия, в том числе в ходе дальнейшей корректировки законодательства. Ответ России на любые попытки вмешательства будет системным и своевременным написал Джабаров на своей странице на платформе MAX

Сенатор отметил, что в Единый день голосования комиссия изучала попытки сорвать выборы и дискредитировать их итоги, однако, по его словам, организаторам провокаций не удалось добиться результата.

Он добавил, что в Европарламенте продолжают призывать к финансированию антироссийской деятельности, а глава евродипломатии Кая Каллас подтверждает курс на поддержку так называемых продемократических сил.

Ранее в Госдуме отмечали, что Россия отстояла свое право на выборы, несмотря на провокации.