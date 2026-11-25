Джабаров: не пускающие атлетов РФ страны не должны проводить соревнования Джабаров: не пускающие спортсменов РФ страны не должны проводить соревнования

Москва25 ноя Вести.Россия будет добиваться лишения стран, не обеспечивающих возможность въезда наших спортсменов и их выступления с флагом и гимном РФ, права на проведение международных спортивных соревнований. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Владимир Джабаров.

Я думаю, что если идет такая ситуация, будем настаивать, чтобы в странах, которые не обеспечивают въезд спортсменов и их делегаций в эту страну и с использованием флага и гимна, не должны получать право на проведение международных соревнований подчеркнул сенатор

Также Джабаров прокомментировал визовые ограничения в отношении россиян со стороны Европейского союза.

Ранее министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев заявил, что международные спортивные соревнования будут уходить из Европы в другие страны в случае отказа европейских государств в полном доступе всем спортсменам, включая россиян и белорусов.