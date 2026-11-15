Москва15 ноя Вести.Литва и другие прибалтийские страны активно участвуют в антироссийской политике Запада, направленной на подавление русского языка, культуры и православия, что ставит под удар Русскую православную церковь. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал генерал-лейтенант Службы внешней разведки РФ (СВР) в отставке, кандидат исторических наук Леонид Решетников.

Оценивая законопроекты, внесенные в Сейм Литвы и касающиеся статуса и имущества Виленской и Литовской епархии Русской православной церкви (Московского патриархата), Решетников подчеркнул, что эти меры являются инструментом ослабления России.

Литва, как и другие прибалтийские страны, в первых рядах антироссийской коалиции Запада, которые активно поддерживают украинский конфликт с Россией. Они же запрещают все, что имеет отношение к России и особенно к русскому. И язык, и приезд спортсменов, устраивают бойкоты. Это повсеместно идет по целому ряду стран в рамках русофобской, антироссийской, антиправославной борьбы. И, конечно, русская церковь будет в центре этих событий. Православные люди больше всего раздражают, так как мы носители другого духа. Мы носители веры нашей Христовой и носители Христа. Это прекрасно знает противник, в том числе и в Литве. Надо бить по церкви, надо бить по священникам, создавать им тяжелейшие условия, как на Украине, чтобы ослабить таким образом Россию. Вот, к сожалению, в первых рядах стоят наши соседние страны заявил Решетников

Ранее депутат Госдумы РФ Борис Чернышов заявил, что ни в одной из прибалтийских стран правительство не хочет военного конфликта с Россией, однако разжигание антироссийской истерии помогает им выбивать деньги для своих экономик. Депутат привел сравнение поведения политиков из стран Прибалтики с примерами из киноклассики.