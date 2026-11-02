Советник Матуленис: Литве лучше не провоцировать Россию

Советник Матуленис: Литве лучше сосредоточиться на внутренней политике Советник Матуленис: Литве лучше не провоцировать Россию

Москва2 ноя Вести.Литве следует сосредоточиться на внутренней политике, а не провоцировать Россию. Об этом советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матуленис заявил в интервью агентству ELTA.

Мы определенно не будем намеренно провоцировать или раздражать Россию сказал Матуленис

Он выразил уверенность, что агрессивная риторика только приведет к возрастанию напряженности.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой, что риторика стран Прибалтики в отношении России носит весьма агрессивный характер.