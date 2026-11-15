Москва15 ноя Вести.Литовская православная Церковь (ЛПЦ) подвергается давлению Константинопольского патриархата, стремящегося установить свою диктатуру и уничтожить присутствие Русской православной церкви (РПЦ) в Литве, что приведет к сокращению храмов, священников и отъему собственности. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал председатель Совета по культуре Санкт-Петербургской епархии иерей Илия Макаров.

Законопроекты, внесенные в Сейм Литвы и касающиеся Виленской и Литовской епархии Русской православной церкви (Московского патриархата) могут повлиять на правовой статус Литовской православной церкви (ЛПЦ). Они предусматривают возможность передачи ряда церковных объектов, таких как Свято-Духов монастырь в Вильнюсе и Пречистенский кафедральный собор альтернативным структурам, в частности, экзархату Константинопольского патриархата, действующему в Литве.

В Литве островком здравого смысла и подлинного духовного видения остается Литовская православная церковь, которая в каноническом подчинении Русской церкви. Хотелось бы, чтобы все православие мировое было таковым. Но, к сожалению, даже внутри православного мира, некоторые церкви, и по Литве мы это видим, как патриарх Константинопольский Варфоломей приезжает в Вильнюс подписывать соглашения о создании экзархата Константинопольского патриархата - повторение пройденного в Киеве, когда уничтожали присутствие православия в лице Русской православной церкви. В данном случае, в Литовской православной церкви устанавливается диктатура Константинопольского патриархата. И все прекрасно понимают, что будет меньше храмов, будет меньше священников, собственность тоже хотят отобрать, а всех остальных будут изгонять рассказал иерей Илия Макаров

Ранее председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, митрополит Волоколамский Антоний заявил, что патриарх Константинопольский Варфоломей подписал свидетельство о независимости неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) из нехристианского чувства мести. Кроме того, патриарх Варфоломей находился под серьезным влиянием соответствующих кураторов, которые видели в создании раскольнической церкви на Украине один из важных аспектов отрыва украинского народа от российского, подчеркнул Антоний.