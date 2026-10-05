Москва5 окт Вести.Переброска Эстонией войск к границе с Россией – это провокация, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт, депутат VI и VIII созывов Госдумы Андрей Колесник. По его словам, приближение вооруженных сил к территориям РФ создает дополнительную напряженность и может привести к новому витку эскалации.

Не только в Эстонии, но даже в Финляндии, боясь «нападения», перебрасывают вооруженные силы к границам с Россией. Это провокационные действия. Естественно, мы будем предпринимать контрмеры. И сразу из контекста вытащат всю эту историю и будут рассказывать, что РФ якобы хочет на кого-то напасть. Оружие есть оружие. Когда оно приближается к нашим границам, это создает очередной виток эскалации. То есть Запад, особенно вот эти мелкие подхалимы в виде стран Балтии, пытается спровоцировать нас сказал Колесник

Он напомнил, что за эти государства в случае военного конфликта никто может и не вступиться.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин также отметил, что переброска Эстонией своих войск и вооружения к границе с Россией может являться частью провокационной кампании.