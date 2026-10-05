Москва5 окт Вести.Переброска подразделений Вооруженных сил Эстонии к границе с Россией – это политический сигнал, который не представляет угрозы с точки зрения военного противостояния. Армия республики слишком малочисленна. Об этом заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Его оценку ситуации приводит KP.RU.

Аналитик подчеркнул, что Эстония хоть и отдает 5% своего ВВП в бюджет НАТО, но в абсолютных числах переводит настолько мало средств, что их объем уступает дотациям, получаемым страной от Североатлантического альянса.

В этой новости больше политической, чем военной составляющей… "Военная мощь" собственно Эстонии столь микроскопична, что суета эстонских войск у наших границ не может никак отразиться на нашей обороноспособности заявил Михайлов

Ранее действия Таллина также раскритиковал военный эксперт Андрей Колесник. Он упрекнул Эстонию в провокации, а также указал, что оружие у границ всегда заставляет стороны беспокоиться об эскалации.