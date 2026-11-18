Сбежавший россиянин Сергеев нашелся под стражей в иммиграционном центре США Сбежавший россиянин Алексей Сергеев обнаружен в иммиграционном центре во Флориде

Москва18 ноя Вести.Уроженец России Алексей Сергеев находится в иммиграционном центре содержания под стражей в американском штате Флорида. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные реестра Иммиграционной и таможенной полиции США.

Алексей Сергеев содержится в центре Krome North в Майами. В сопроводительных документах указаны только его имя, фамилия и страна рождения — Россия. При этом нет ни отчества, ни даты рождения, которые позволили бы подтвердить личность россиянина с большей точностью.

Ранее сообщалось о задержании во Флориде бывшего депутата Саратовской областной думы Алексея Сергеева​​​, который был заочно приговорен российским судом к 5 годам колонии за присвоение более 40 млн рублей.