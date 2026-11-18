SHOT: сбежавший из России саратовский экс-депутат Сергеев задержан в США SHOT: в США задержали бывшего депутата Саратовской облдумы Алексея Сергеева

Москва18 ноя Вести.В США задержали бывшего депутата Саратовской областной думы Алексея Сергеева, объявленного в международный розыск по делу о многомиллионном мошенничестве. Об этом сообщает SHOT.

Американские таможенники задержали Алексея Сергеева во Флориде по международному ордеру. Бывший чиновник перебрался в Майами в 2021 году и жил скрытно: несколько лет работал таксистом на новеньком Mercedes-Benz GLE 350 и разнорабочим: укладывал плитку в квартирах и домах говорится в сообщении источника в мессенджере МАХ

Отмечается, что автоматической экстрадиции не произойдет, так как между странами нет соответствующих договоренностей. Пока задержанного могут передать иммиграционной службе или другим правоохранителям.

В России Сергееву вменяется мошенничество при возведении жилого дома. Установлено, что в 2012-2014 годах он "являлся фактическим собственником и руководителем трех строительных организаций".

Согласно материалам уголовного дела, чтобы избежать банкротства, он поручил директору "Стройкомплекс 2002" заключить договоры уступки прав требования без фактической оплаты. После этого компания лишилась прав на часть помещений, возникла нехватка средств, дом так и не был достроен, а 200 дольщиков остались без квартир. Сам бизнесмен скрылся за границей.

В апреле 2026 года суд заочно признал Сергеева виновным в присвоении средств и приговорил к 5 годам лишения свободы.

Официальной информации о его задержании в Штатах нет.