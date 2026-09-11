Скрывшийся из зоны СВО сочинский застройщик Анзор Пруидзе арестован в Москве В Москве арестовали скрывшегося из зоны СВО застройщика из Сочи Анзора Пруидзе

Москва11 сен Вести.Застройщик из Сочи Анзор Пруидзе, который отправился в зону СВО после приговора по статье о мошенничестве со средствами дольщиков и самовольно оставил часть, задержан в Москве. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на представителя инициативной группы дольщиков.

Пруидзе, занимавшийся строительством крупных жилых объектов в Сочи, был четырежды осужден за мошенничество и нанесение имущественного вреда. В мае 2025 года Пруидзе приговорили к пяти годам колонии, после чего он заключил контракт с Минобороны об отправке в зону СВО.

В июле 2025 года в отношении Пруидзе возбудили дело о самовольном оставлении части, в октябре его объявили в международный розыск. Тогда же в отношении застройщика возбудили новое уголовное дело о мошенничестве.