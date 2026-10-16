В Минюсте США объявили об экстрадиции из Швеции россиянина Александра Суворова Минюст США: Швеция выдала Штатам россиянина Суворова

Москва16 окт Вести.Власти Швеции выдали Соединенным Штатам россиянина Александра Суворова. В Нью-Йорке его обвиняют в незаконных поставках товаров в Россию в обход американских санкций. Это следует из пресс-релиза Министерства юстиции США

В публикации подчеркнули, что мужчине предъявили обвинение по трем пунктам.

52-летний гражданин России Александр Суворов обвиняется по трем пунктам уголовного дела, связанным с незаконным экспортом микроэлектронных компонентов из США в Россию через подставную компанию, зарегистрированную в Гонконге следует из материала на сайте ведомства

Авторы публикации указывают, что, если вина Суворова будет доказана, ему может грозит до 45 лет заключения и выплата штрафов до $1,75 млн. Первое заседание по делу с участием россиянина пройдет 16 октября в Олбани, штат Нью-Йорк.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение Швеции. Она подчеркнула, что Москва будет задействовать все возможности для защиты прав соотечественника. При этом дипломат отметила, что российская сторона не признает односторонние санкции, считает их незаконными, а потому все связанные с ними юридические действия – ничтожными.