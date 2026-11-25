Россиянин Суворов признал вину в экспорте компонентов электроники из США в РФ Минюст США: россиянин Суворов признал вину в незаконных поставках чипов в РФ

Москва25 ноя Вести.Александр Суворов, которого ранее задержали в Швеции и экстрадировали в США, признал вину в суде Нью-Йорка по обвинению в незаконном экспорте компонентов электроники из Соединенных Штатов в Россию. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

По данным ведомства, 52-х летний Суворов в период с марта 2022 по апрель 2023 года организовывал поставки микрочипов, процессоров, датчиков, конденсаторов и других деталей от американских компаний в Россию, тем самым нарушая экспортное законодательство США.

По предъявленному обвинению гражданину России может грозить до 20 лет тюремного заключения и штраф на сумму до $1 млн. Вынесение приговора запланировано на 29 марта 2027 года.