Из Сербии в Россию экстрадировали обвиняемого в сбыте наркотиков

Обвиняемый в сбыте наркотиков россиянин экстрадирован в Россию из Сербии Из Сербии в Россию экстрадировали обвиняемого в сбыте наркотиков

Москва28 ноя Вести.Из Сербии в Россию экстрадирован обвиняемый в незаконном сбыте наркотиков россиянин. Он разыскивался по каналам Интерпола, сообщает МВД РФ в MAX.

В январе 2018 года на территории Перми в рамках проверочной закупки у мужчины было приобретено около трех граммов наркотического средства растительного происхождения, рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

В результате тесного взаимодействия НЦБ Интерпола МВД России с зарубежными партнерами при участии представителя МВД России в Республике Сербия фигуранта передали сотрудникам российских правоохранительных органов для доставки в Москву говорится в публикации

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 228. 1 УК РФ, но фигурант скрылся от органов предварительного расследования за границей. В декабре 2023 года его объявили в международный розыск. Спустя два года разыскиваемого россиянина задержали на территории Сербии.