Блогер Таран задержан миграционной службой США после конфликта с клиентом Блогера Тарана задержала миграционная служба США после конфликта с клиентом

Москва26 сен Вести.В США задержан эмигрировавший в Штаты российский блогер Евгений Катрузов, известный в интернете как Таран или Евгений Таранов. Блогер оказался под стражей Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) во Флориде, сообщает SHOT.

По предварительным данным, перед задержанием у блогера случился конфликт с клиентом его станции техобслуживания из-за оплаты работ. Посетитель обратился в полицию, после чего Катрузовым заинтересовались сотрудники миграционной службы.

Американские реестры действительно указывают Евгения Катрузова как руководителя Take Truck Inc, а федеральная база перевозчиков насчитывает у компании 33 грузовика.

После задержания люди из его окружения организовали сбор на оплату адвокатов и заявили, что его иммиграционное дело на момент задержания еще рассматривалось. Катрузову потенциально может грозить депортационное разбирательство, но решения о высылке в открытых источниках пока нет.

Катрузов снимал конфликтные ситуации с сотрудниками ДПС в Тольятти с 2010 года. В США блогер эмигрировал в 2018 году, позже стал дальнобойщиком, купил собственный грузовик и открыл транспортную компанию. Таран активно критиковал власти РФ и США в своих соцсетях и утверждал, что в Штатах находится как политический беженец.

Ранее сообщалось, что обвиняемого в наркоторговле блогера Николая Лебедева, известного также под прозвищем Некоглай, оштрафовали на 5650 долларов за вождение без прав в состоянии наркотического опьянения.