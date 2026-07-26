Москва26 июлВести.Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) получили Орден Дружбы за развитие братских отношений между народами. Об этом рассказали сами блогеры.
Мы развиваем братские отношения. Неудивительно, что нам нередко пишут из-за границы, причем не русскоязычная аудитория, и благодарят за то, что мы помогли людям разобраться в том, что происходит сейчас на международной арене, в их собственной стране, кто есть кто среди их политиковсказали они РИА Новости
Церемония вручения государственных наград, в том числе Ордена Дружбы, прошла 3 июля в Кремле. Во время награждения Вована и Лексуса представили как "пранк-журналистов".