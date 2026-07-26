Пранкеры Вован и Лексус рассказали, за что получили Орден Дружбы Вован и Лексус получили Орден Дружбы за развитие отношений между народами

Москва26 июл Вести.Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) получили Орден Дружбы за развитие братских отношений между народами. Об этом рассказали сами блогеры.

Мы развиваем братские отношения​​​. Неудивительно, что нам нередко пишут из-за границы, причем не русскоязычная аудитория, и благодарят за то, что мы помогли людям разобраться в том, что происходит сейчас на международной арене, в их собственной стране, кто есть кто среди их политиков сказали они РИА Новости

Церемония вручения государственных наград, в том числе Ордена Дружбы, прошла 3 июля в Кремле. Во время награждения Вована и Лексуса представили как "пранк-журналистов".