Вован и Лексус рассказали о страхе Дуды перед Россией

Вован и Лексус рассказали, как разыграли бывшего польского президента Вован и Лексус рассказали о страхе Дуды перед Россией

Москва28 июл Вести.Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) рассказали подробности двух телефонных розыгрышей Анджея Дуды, который занимал пост президента Польши в 2015-2025 годах.

По их словам, первый звонок был совершен якобы со стороны президента Франции Эммануэля Макрона, второй от лица якобы генсека ООН Антониу Гуттериша.

Дуда был весьма откровенен, лепетал, что боится прямой конфронтации с Россией вспомнили Вован и Лексус в беседе с РИА Новости

Ранее пранкеры получили Орден Дружбы за развитие братских отношений между народами.