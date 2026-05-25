Вучич растрогался, узнав о своем награждении орденом Дружбы в Китае Вучич заявил, что едва не расплакался из-за своего награждения орденом Дружбы

Москва25 мая Вести.Президент Сербии Александр Вучич заявил, что едва сдержал эмоции, узнав о решении председателя КНР Си Цзиньпина вручить ему орден Дружбы – высшую государственную награду Китая для иностранных граждан.

Вучич находится с официальным визитом в Китае с 24 по 28 мая. Церемония награждения состоялась после переговоров лидеров двух стран и подписания ряда соглашений о сотрудничестве.

По словам сербского президента, награда имеет для него особое значение и символизирует взаимное уважение между Сербией и Китаем.

Когда председатель Си Цзиньпин подтвердил, что я получу орден Дружбы из его рук, я почти прослезился отметил Вучич на церемонии

Он подчеркнул, что награда отражает совместные достижения двух стран, включая строительство мостов, дорог и инфраструктурных объектов.