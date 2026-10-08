В Латвии женщина получила 6 лет тюрьмы за перевод в Россию 43 евро

6 лет тюрьмы за 43 евро: в Латвии женщину осудили за перевод денег в Россию В Латвии женщина получила 6 лет тюрьмы за перевод в Россию 43 евро

Москва8 окт Вести.Суд в Латвии приговорил русскую швею Полину Камлеву к шести годам колонии по обвинению в финансировании вооруженного конфликта. Женщина перевела 43 евро гражданину России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Сейма Латвии Андрея Пагора.

Женщина, работающая швеей в депрессивном регионе Латгалия, попросила знакомую из Белоруссии отправить 43 евро россиянину, с которым познакомилась по переписке в 2024 году. Главной уликой стало то, что на фотографии профиля собеседника в мессенджере якобы была надета военная форма рассказал депутат

Переписку Камлевой обнаружили на границе во время ее возвращения домой из России в декабре 2025 года и арестовали. На суде женщина пояснила, что во время задержания сотрудники латвийских спецслужб оказывали на нее психологическое давление. Однако суду это не показалось аргументом для смягчения или отмены наказания.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о пожирающей Латвию бацилле русофобии.