Москва8 октВести.Суд в Латвии приговорил русскую швею Полину Камлеву к шести годам колонии по обвинению в финансировании вооруженного конфликта. Женщина перевела 43 евро гражданину России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Сейма Латвии Андрея Пагора.
Женщина, работающая швеей в депрессивном регионе Латгалия, попросила знакомую из Белоруссии отправить 43 евро россиянину, с которым познакомилась по переписке в 2024 году. Главной уликой стало то, что на фотографии профиля собеседника в мессенджере якобы была надета военная формарассказал депутат
Переписку Камлевой обнаружили на границе во время ее возвращения домой из России в декабре 2025 года и арестовали. На суде женщина пояснила, что во время задержания сотрудники латвийских спецслужб оказывали на нее психологическое давление. Однако суду это не показалось аргументом для смягчения или отмены наказания.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о пожирающей Латвию бацилле русофобии.