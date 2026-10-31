Бывшему депутату сейма Латвии закрыли счета в ЕС после поездки в Москву Экс-депутату латвийского сейма заблокировали счета в ЕС после визита в Москву

Москва31 окт Вести.Экс-депутат латвийского сейма и Рижской думы Алексей Росликов, защищающий права русского населения, сообщил, что после поездки в Москву банки в Евросоюзе закрыли его счета.

В понедельник я поехал в Москву, объявил об этом громко, как всегда​​​. Вторник - все европейские банки закрывают все мои европейские карточки и говорят, что я не могу быть их клиентом. Россияне и белорусы - это наши соседи, братья. Я эту идею буду отстаивать и эту ценность я никогда не предам написал Росликов в своем Telegram-канале

Он назвал решение европейских властей трусостью, признавшись, что такой реакции он не ожидал.

В начале октября латвийский суд приговорил русскую швею Полину Камлеву к шести годам колонии по обвинению в финансировании вооруженного конфликта. Женщина перевела 43 евро гражданину России.