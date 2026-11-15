Вторую ракетку мира Соболенко добавили в базу "Миротворца" Теннисистку Арину Соболенко внесли в базу украинского сайта "Миротворец"

Москва15 ноя Вести.Белорусскую теннисистку, вторую ракетку мира Арину Соболенко внесли в базу украинского сайта "Миротворец" (признан экстремистским, его деятельность запрещена на территории РФ). Об этом свидетельствуют данные онлайн-ресурса.

Спортсменку на экстремистском сайте обвиняют в разжигании межнациональной и межконфессиональной розни. Ей также вменяют публичную поддержку проведения специальной военной операции.

Ранее Соболенко во время матча Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) против украинки Элины Свитолиной нецензурно высказалась в адрес украинских болельщиков соперницы, которые на протяжении всей игры кричали с трибун.

Позднее теннисистка извинилась за такую бурную реакцию на поведение зрителей. Она уточнила, что нецензурная брань была адресована именно тем, кто допускал выкрики с трибун, а не сопернице. Соболенко отметила, что Свитолина "провела отличный матч", и пожелала ей "всего наилучшего в оставшейся части турнира".

При этом украинская теннисистка не стала обмениваться рукопожатием с соперницей, следуя принципу не делать этого с российскими и белорусскими участниками турниров.

Ранее в базу "Миротворца" внесли восьмерых детских врачей из ДНР.