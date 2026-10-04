Москва4 окт Вести.Парламентский госсекретарь кабинета премьер-министра Венгрии Балаж Хидвеги включен в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Это следует из базы онлайн-ресурса.

Модераторы сайта обвиняют венгерского политика якобы в "манипулировании общественно значимой информацией" и в отрицании права Украины на защиту.

На странице Хидвеги указано, что основанием для внесения его данных в базу стали его высказывания о том, что Украина не сможет победить в конфликте даже при поддержке НАТО.