Москва14 нояВести.В базу данных украинского сайта "Миротворец" (заблокирован в РФ по решению суда) внесли депутата Европейского парламента от Коммунистической партии Греции Лефтериса Николау-Алаваноса. Об этом следует из данных сайта, с которыми ознакомились ИС "Вести".
В частности, создатели сайта обвинили парламентария в поддержке РФ, а также в "участии в актах гуманитарной агрессии против Украины".
Ранее в базу "Миротворца" посмертно внесли посла России в США Александра Дарчиева. Его обвинили в поддержке России, а также в действиях, которые якобы угрожали суверенитету и территориальной целостности Украины.