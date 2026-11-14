Евродепутата от Греции внесли в базу украинского сайта "Миротворец" Греческий депутат Европарламента попал в базу "Миротворца"

Москва14 ноя Вести.В базу данных украинского сайта "Миротворец" (заблокирован в РФ по решению суда) внесли депутата Европейского парламента от Коммунистической партии Греции Лефтериса Николау-Алаваноса. Об этом следует из данных сайта, с которыми ознакомились ИС "Вести".

В частности, создатели сайта обвинили парламентария в поддержке РФ, а также в "участии в актах гуманитарной агрессии против Украины".

Ранее в базу "Миротворца" посмертно внесли посла России в США Александра Дарчиева. Его обвинили в поддержке России, а также в действиях, которые якобы угрожали суверенитету и территориальной целостности Украины.