"Миротворец" внес в базу двух наблюдателей на выборах в Госдуму

Двух международных наблюдателей на выборах в Госдуму внесли в базу "Миротворца" "Миротворец" внес в базу двух наблюдателей на выборах в Госдуму

Москва21 сен Вести.Данные об австрийском публицисте Фло Осрайнике и члене Сербской радикальной партии Миляне Дамьяновиче, которые были международными наблюдателями на выборах в Государственную думу России, внесли в базу скандального украинского сайта "Миротворец".

Осрайника и Дамьяновича обвинили в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в публичной поддержке России.

Ранее член Центральной избирательной комиссии Павел Андреев рассказал, что международные наблюдатели приехали в РФ, несмотря на давление, которое на них оказывалось. Он добавил, что представители других стран преследовали две цели: продемонстрировать поддержку демократическим процессам в РФ и изучить российский опыт.